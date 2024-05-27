"Ничто не сравнится с Алматы": вернувшийся из США Еркебулан Токтар запечатлелся на фоне гор

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, вернувшийся из-за рубежа, восхитился Алматы. Запечатлевшись на фоне гор, он отметил, что лучше города нет, передает NUR.KZ.

Еще пару дней назад Еркебулан Токтар публиковал яркие фото из США - на последнем фото актер отметил локацию - это город Ки-Уэст во Флориде. Он также показал пресс на пляже и высказался о сравнениях с Роналду.

А несколько часов назад 28-летний Токтар выложил фото из Алматы. Он запечатлелся у реки Весновки на фоне заснеженных гор.

"Ставьте плюсы, кто согласен с тем, что ничто не сравнится с Алматы", - отметил он.

"Думаю, почему это фото так необыкновенно красиво, оказывается, закат и твоя улыбка излучают свет", "Очень красивый фон. Великолепные горы. Отблеск заката", "Мой Алматы", "Ничто не сравнится с природой нашего Казахстана, у нас очень много красивых мест", "Волк-краш вернулся в Алматы", - отметили фанаты.