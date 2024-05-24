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Николь Шерзингер показалась в полупрозрачном платье на пляже после концерта в Алматы

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

После концерта в Казахстане Николь Шерзингер отправилась на отдых - американская певица запечатлелась с женихом на гавайском пляже в полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.

Отыграв концерт в Алматы, Николь отправилась к океану греться на солнышке. Местом отдыха артистки стала ее родина - Гавайи.

Шерзингер сделала несколько фотографий на берегу на фоне заката - на ней было надето яркое полупрозрачное платье, из-под которого проглядывало бикини золотого цвета. На одном из снимков компанию ей составил жених - регбист Том Эванс.

"Она влюблена в заходящее солнце... ибо оно освещает мир любовью", - подписала публикацию исполнительница хитов "Buttons" и "Whatever U Like".

Недавно мы писали, что Николь Шерзингер призналась в любви казахстанцам после прошедшего с аншлагом шоу в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2106636-nikol-sherzinger-pokazalas-v-poluprozrachnom-plate-na-plyazhe-posle-koncerta-v-almaty/

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