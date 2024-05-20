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"Люблю вас": Николь Шерзингер обратилась к казахстанцам после концерта в Алматы

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер поделилась эмоциями после шоу в Алматы - экс-солистка "Pussycat Dolls" показала видео с концерта и призналась в любви казахстанцам, передает NUR.KZ.

"Я люблю вас, Казахстан! Спасибо большое за лучшее шоу. Восемь тысяч человек - мы зажгли", - обратилась Николь к поклонникам в Instagram-видео.

В ролике также можно увидеть кадры с шоу - энергичные танцы певицы на сцене и огромная толпа благодарных казахстанских поклонников.

В подписи к публикации у Шерзингер нашлось еще больше добрых слов в адрес фанатов.

"У меня нет слов! Полностью распроданная Алматы Арена! Спасибо большое, Казахстан, за самую потрясающую энергетику и за то, что наполнили мое сердце таким количеством любви и волшебства. Это особенное выступление, которое стоит запомнить!" - отметила американская поп-дива.

Казахстанцы, посетившие концерт Николь, поспешили выразить свою признательность артистке за подаренные эмоции.

Напомним, концерт Николь Шерзингер в Алматы состоялся на прошлой неделе - исполнительница хита "Whatever U Like" восхитилась видом из своего номера в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2103386-lyublyu-vas-nikol-sherzinger-obratilas-k-kazahstancam-posle-koncerta-v-almaty/

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