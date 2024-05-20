"Люблю вас": Николь Шерзингер обратилась к казахстанцам после концерта в Алматы
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Американская певица Николь Шерзингер поделилась эмоциями после шоу в Алматы - экс-солистка "Pussycat Dolls" показала видео с концерта и призналась в любви казахстанцам, передает NUR.KZ.
"Я люблю вас, Казахстан! Спасибо большое за лучшее шоу. Восемь тысяч человек - мы зажгли", - обратилась Николь к поклонникам в Instagram-видео.
В ролике также можно увидеть кадры с шоу - энергичные танцы певицы на сцене и огромная толпа благодарных казахстанских поклонников.
В подписи к публикации у Шерзингер нашлось еще больше добрых слов в адрес фанатов.
"У меня нет слов! Полностью распроданная Алматы Арена! Спасибо большое, Казахстан, за самую потрясающую энергетику и за то, что наполнили мое сердце таким количеством любви и волшебства. Это особенное выступление, которое стоит запомнить!" - отметила американская поп-дива.
Казахстанцы, посетившие концерт Николь, поспешили выразить свою признательность артистке за подаренные эмоции.
Напомним, концерт Николь Шерзингер в Алматы состоялся на прошлой неделе - исполнительница хита "Whatever U Like" восхитилась видом из своего номера в южной столице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2103386-lyublyu-vas-nikol-sherzinger-obratilas-k-kazahstancam-posle-koncerta-v-almaty/