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"Я себе нравлюсь": Динара Кырыкбаева ответила, как следит за фигурой

Опубликовано:

Динара Кырыкбаева
Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Отечественная исполнительница Динара Кырыкбаева провела рубрику "Вопрос-ответ" в Instagram и рассказала о личной жизни и диете, которой придерживается, передает NUR.KZ.

"Вы в отношениях?" - спросили Динару.

"Пока только с ним", - ответила с юмором певица, показав манекен для бокса. Известно, что артистка занимается боксом.

Подписчики заявили, что у их любимицы, матери троих детей, шикарная фигура. Кырыкбаева призналась, что отказалась от мучного.

"Еще работать и работать над фигурой, но все же я себе нравлюсь. Второй день без мучного, вроде полет нормальный", - рассказала она.

Сторис Динары Кырыкбаевой
Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Напомним, Динара Кырыкбаева рассказала о помощи пострадавшим от паводков - из-за нападок хейтеров артистке пришлось показать чек в доказательство того, что она не осталась в стороне от общей беды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105979-ya-sebe-nravlyus-dinara-kyrykbaeva-otvetila-kak-sledit-za-figuroy/

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