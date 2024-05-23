"Я себе нравлюсь": Динара Кырыкбаева ответила, как следит за фигурой

Отечественная исполнительница Динара Кырыкбаева провела рубрику "Вопрос-ответ" в Instagram и рассказала о личной жизни и диете, которой придерживается, передает NUR.KZ.

"Вы в отношениях?" - спросили Динару.

"Пока только с ним", - ответила с юмором певица, показав манекен для бокса. Известно, что артистка занимается боксом.

Подписчики заявили, что у их любимицы, матери троих детей, шикарная фигура. Кырыкбаева призналась, что отказалась от мучного.

"Еще работать и работать над фигурой, но все же я себе нравлюсь. Второй день без мучного, вроде полет нормальный", - рассказала она.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Напомним, Динара Кырыкбаева рассказала о помощи пострадавшим от паводков - из-за нападок хейтеров артистке пришлось показать чек в доказательство того, что она не осталась в стороне от общей беды.