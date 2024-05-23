"Казахстанская икона стиля": Мадина Садвакасова сразила вечерним образом
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова показала фанатам в Instagram эффектный вечерний наряд, в котором посетила мероприятие, и получила массу комплиментов, передает NUR.KZ.
Основным цветом, указанном в дресс-коде ивента, который посетила Садвакасова, был белый. 44-летняя певица решила появиться эффектно - она надела вечернее платье от казахстанского дизайнера. Наряд был с открытыми плечами и выгодно подчеркивал талию Мадины.
Сама артистка призналась - ее образ произвел настоящий фурор на мероприятии.
"На вечеринке я услышала множество слов и комплиментов в адрес этого платья. А как считаете вы?" - обратилась к поклонникам Садвакасова.
"Супер платье, если фигура такая, то любой образ - огонь", "Как всегда обворожительна", "Красивым людям все идет", "Сколько труда, прекрасно", "Казахстанская икона стиля", "Вам очень идет, женщина должна быть эффектной", - написали в комментариях.
Недавно Мадина Садвакасова посетила концерт Николь Шерзингер в Алматы и осталась под большим впечатлением.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105754-kazahstanskaya-ikona-stilya-madina-sadvakasova-srazila-vechernim-obrazom/