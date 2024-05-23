"Казахстанская икона стиля": Мадина Садвакасова сразила вечерним образом

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова показала фанатам в Instagram эффектный вечерний наряд, в котором посетила мероприятие, и получила массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Основным цветом, указанном в дресс-коде ивента, который посетила Садвакасова, был белый. 44-летняя певица решила появиться эффектно - она надела вечернее платье от казахстанского дизайнера. Наряд был с открытыми плечами и выгодно подчеркивал талию Мадины.

Сама артистка призналась - ее образ произвел настоящий фурор на мероприятии.

"На вечеринке я услышала множество слов и комплиментов в адрес этого платья. А как считаете вы?" - обратилась к поклонникам Садвакасова.

"Супер платье, если фигура такая, то любой образ - огонь", "Как всегда обворожительна", "Красивым людям все идет", "Сколько труда, прекрасно", "Казахстанская икона стиля", "Вам очень идет, женщина должна быть эффектной", - написали в комментариях.

Недавно Мадина Садвакасова посетила концерт Николь Шерзингер в Алматы и осталась под большим впечатлением.