"Теперь не пишите мне комментарии про возраст": Садвакасова восхитилась Николь Шерзингер после концерта в Алматы

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова посетила концерт мировой поп-звезды Николь Шерзингер в Алматы и выразила свое восхищение зарубежной коллегой, передает NUR.KZ.

Бывшая солистка группы "The Pussycat Dolls" Николь Шерзингер во второй раз выступила в Казахстане и впервые в Алматы. Она исполнила как хиты коллектива, так и сольные - "Buttons", "Don't Cha", "Jai Ho", "Don't Hold Your Breath" и многие другие.

Публика высоко оценила физическую форму 45-летней артистки. Среди гостей шоу была и Мадина Садвакасова - они с Николь, к слову, примерно одного возраста. Казахстанская певица показала видео с концерта, выразила восхищение иностранной коллегой по цеху а также обратилась к хейтерам, которые то и дело попрекают Мадину ее возрастом.

"Теперь не пишите мне комментарии типа: "Посмотрите на свой возраст", "Апашкой стала", "Бросай"! Это - Николь Шерзингер, и она 1978 года рождения. Вчера был потрясающий концерт, она раскачала Алматы Арену. Возраст не имеет значения, если в тебе горит огонь!" - отметила Садвакасова.

Недавно Мадина показалась без макияжа и восхитила преображением в героиню Болливуда.