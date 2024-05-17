Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Теперь не пишите мне комментарии про возраст": Садвакасова восхитилась Николь Шерзингер после концерта в Алматы

Опубликовано:

Мадина Садвакасова и Николь Шерзингер
Мадина Садвакасова и Николь Шерзингер. Фото: instagram @sadvakasovamadina, @nicolescherzinger

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова посетила концерт мировой поп-звезды Николь Шерзингер в Алматы и выразила свое восхищение зарубежной коллегой, передает NUR.KZ.

Бывшая солистка группы "The Pussycat Dolls" Николь Шерзингер во второй раз выступила в Казахстане и впервые в Алматы. Она исполнила как хиты коллектива, так и сольные - "Buttons", "Don't Cha", "Jai Ho", "Don't Hold Your Breath" и многие другие.

Публика высоко оценила физическую форму 45-летней артистки. Среди гостей шоу была и Мадина Садвакасова - они с Николь, к слову, примерно одного возраста. Казахстанская певица показала видео с концерта, выразила восхищение иностранной коллегой по цеху а также обратилась к хейтерам, которые то и дело попрекают Мадину ее возрастом.

"Теперь не пишите мне комментарии типа: "Посмотрите на свой возраст", "Апашкой стала", "Бросай"! Это - Николь Шерзингер, и она 1978 года рождения. Вчера был потрясающий концерт, она раскачала Алматы Арену. Возраст не имеет значения, если в тебе горит огонь!" - отметила Садвакасова.

Недавно Мадина показалась без макияжа и восхитила преображением в героиню Болливуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102303-teper-ne-pishite-mne-kommentarii-pro-vozrast-sadvakasova-voshitilas-nikol-sherzinger-posle-koncerta-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.