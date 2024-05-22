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"Этой женщиной нельзя не восхититься": Альбина Джанабаева провела смелую фотосессию

Опубликовано:

Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

45-летняя экс-солистка "ВИА Гры", супруга Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева устроила чувственную фотосессию. Фанаты забросали комплиментами мать троих детей, передает NUR.KZ.

Скалы, море и чувственная модель - новая фотосессия Альбины Джанабаевой произвела сильное впечатление на ее фолловеров. К слову, аутфиты певицы были достаточно смелыми. Это не могли не отметить подписчики.

"Этой женщиной нельзя не восхититься!", "Как же это красиво. Нереальная съемка. Вы очень красивая, никогда не перестану это говорить", "Идеальная и без пошлятины дешевой", "Самая прекрасная, самая талантливая, самая обаятельная, самая очаровательная, самая лучшая", "Восхитительно", - пишут фанаты.

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева показала подросшую дочь в соцсети. Малышке исполнилось 3 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105265-etoy-zhenshchinoy-nelzya-ne-voshititsya-albina-dzhanabaeva-provela-smeluyu-fotosessiyu/

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