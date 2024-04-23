"Мой ангел": Фахрие Эвджен порадовала солнечными фото, снятыми у моря

Турецкая кинозвезда Фахрие Эвджен, известная по популярным сериалам "Листопад", "Королек - птичка певчая", показала в соцсети солнечные фото, снятые у моря, передает NUR.KZ.

На фото, где молодая мама запечатлелась у моря, видно, как она наслаждается теплом и солнцем. Улыбка Фахрие оказалась такой же яркой, как и солнечные лучи, отметили ее фанаты.

Для прогулки у моря Фахрие выбрала светлые широкие джинсы, светлую обувь и топ с камуфляжным рисунком. Аутфит завершили джинсовая панама, солнцезащитные очки и минимум украшений.

Одним из первых прокомментировал пост жены актер Бурак Озчивит. Он оставил под фото смайлики в виде красного сердца и огня.

"Наши сердца наполнены вашей красотой", "С любовью из Аргентины, ты самая прекрасная женщина", "Ты так красива, мой ангел", - гласят отзывы фанатов.

Недавно Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит отметили 5-летие старшего сына в стиле "Трансформеров".