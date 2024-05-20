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Эзотерика

"Что любовь делает с людьми": Байзакова удивила элегантным весенним образом

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Кадры из видео: instagram.com/bayzakova

Автор популярного блога Айжан Байзакова порадовала фолловеров эффектным образом в новом Instagram-видео. Инстадива предстала в комбинированном платье нежно-розового оттенка, передает NUR.KZ.

Нежный образ Байзаковой стал сюрпризом для подписчиков ее блога. Айжан показалась в комбинированном платье-жакете и ярко-розовых туфлях - инстадива станцевала под трек Майли Сайрус "Flowers", держа в руках красивый букет цветов.

Блогерша предложила подписчицам описать в комментариях своих мужей на языке цветов.

Фолловеры оставили несколько креативных ответов, не забыв при этом похвалить образ Байзаковой.

"Красотка", "Что любовь делает с людьми. Какая красивая Айжан, уютная, легкая. И стоит отметить, что такой стиль Вам очень идет", "Несмотря на то, что в мире столько красоток, Вы все равно самая красивая и самая классная, Айжан", "Видеть вас в розовом - это вау! Вроде Вы всегда в черном или белом", "Женственность и Байзакова - это нечто", - отметили подписчики в комментариях.

Недавно Айжан Байзакова развеселила Казнет забавным видео с 60-летней матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2103818-chto-lyubov-delaet-s-lyudmi-bayzakova-udivila-elegantnym-vesennim-obrazom/

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