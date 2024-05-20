"Гламурно": Ева Лонгория появилась в Каннах в небесно-голубом платье с высоким разрезом

Голливудская дива Ева Лонгория поразила фанатов в соцсети нарядом, в котором попозировала на новых фото. Актриса пощеголяла в эффектном платье на Каннском кинофестивале, передает NUR.KZ.

Ранее Ева Лонгория показала фото в платье за 40 долларов, в котором впервые появилась в Каннах. В нем она выглядела потрясающе, что не не могли не заметить фанаты.

Тогда актриса заявила, что это лишь доказательство того, что "дело не в платье, а в женщине, которая его носит".

В том, что Ева права, можно убедиться снова, разглядывая ее свежие фото, сделанные в Каннах. Небесно-голубое платье с длинным шлейфом и высоким разрезом лишь подчеркнуло красоту и стройность его обладательницы. Очарованные ею фолловеры оставили свои комплименты.

"Это цвет для тебя", "Как мне нравится этот цвет", "Вы выглядите так гламурно", "Великолепно, выглядишь, как богиня", "Красавица", "Сестра, это просто ошеломительно", - написали они.