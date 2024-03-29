Ева Лонгория показала фото в платье за 40 долларов, в котором впервые появилась в Каннах

49-летняя голливудская дива Ева Лонгория показала архивные фото своего первого выхода на красную дорожку. Актриса тогда была в платье, купленном за 40 долларов, передает NUR.KZ.

"Это платье за 40 долларов, которое я надела на свою первую красную дорожку в Каннах. Доказательство того, что дело не в платье, а в женщине, которая его носит!" - не без гордости заявила Ева.

На фото Ева позирует в золотистом платье на бретелях с открытой спиной. Украсили ее образ маленький клатч и браслеты.

"Ева могла бы носить мешок с картошкой и оставаться самой красивой девушкой в мире", "Скажи мне, что ты сохранила его! Какая ты потрясающая", "Однозначно хозяйка этого платья великолепная, сильная, уверенная в себе женщина", - написали ей фанаты.