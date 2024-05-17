"В отличной форме": Диана Коркунова поделилась фото в прозрачном купальнике
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Молодая российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова поделилась жаркими фотографиями в прозрачном купальнике в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Черный прозрачный купальник, распущенные волосы, минимум макияжа - все это вкупе произвело сильное впечатление на подписчиков Дианы. Они отметили, что кареглазая модель выглядит просто превосходно. В комментариях Диану осыпали комплиментами.
Сама же модель не стала сопровождать фото какими-либо словами, а лишь добавила смайлик в виде розового цветка.
"Какой красивый живот", "В отличной форме", "Вы красавица. У вас прекрасное тело", "Ну и красота", "Очень горячо", - написали ей пользователи соцсети.
Ранее девушка рассказала о своих планах - она намерена покататься по миру. Диана отметила, что обязательно поедет в США, а также не могла не отметить свою любовь к Лондону и Москве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102540-v-otlichnoy-forme-diana-korkunova-podelilas-foto-v-prozrachnom-kupalnike/