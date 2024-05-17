"В отличной форме": Диана Коркунова поделилась фото в прозрачном купальнике

Молодая российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова поделилась жаркими фотографиями в прозрачном купальнике в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Черный прозрачный купальник, распущенные волосы, минимум макияжа - все это вкупе произвело сильное впечатление на подписчиков Дианы. Они отметили, что кареглазая модель выглядит просто превосходно. В комментариях Диану осыпали комплиментами.

Сама же модель не стала сопровождать фото какими-либо словами, а лишь добавила смайлик в виде розового цветка.

"Какой красивый живот", "В отличной форме", "Вы красавица. У вас прекрасное тело", "Ну и красота", "Очень горячо", - написали ей пользователи соцсети.

Ранее девушка рассказала о своих планах - она намерена покататься по миру. Диана отметила, что обязательно поедет в США, а также не могла не отметить свою любовь к Лондону и Москве.