"Покатаюсь еще по миру": модель с казахскими корнями Диана Коркунова рассказала о планах

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова опубликовала в своем Instagram фото из Парижа и ответила на вопрос, что ей нравится в этом городе, передает NUR.KZ.

"В последнее время у меня безумное звездное настроение", - написала Диана, выложив ряд фото в карусели. На них девушка попозировала в бежевом аутфите.

Диана выбрала пышную юбку с воланами и обувь на высокой платформе, а отсутствие макияжа сделали образ модели еще более привлекательным.

"Какая свеженькая и милая", "Весенняя принцесса", "Обворожительно", "Как красиво", - отметили подписчики.

Диана указала локацию - это город Париж.

"Что неидеально в Париже для жизни и работы? Какой город на примете?" - спросили Диану.

"Все друзья из разных стран кричат в голос: "В Париже не любят богатых и не любят работать". Денег тут не заработать, а вот для CV (схоже с резюме - прим. ред.) в сфере искусства или моды можно попахать. Я солидарна, и мне такой менталитет не близок.

В Париже красивая архитектура и полно культуры, в целом, это меня тут и держит. Не строю конкретные планы, но точно покатаюсь еще по миру: хочу в Америку, люблю Лондон, люблю Москву", - рассказала модель.