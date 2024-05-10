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"Наконец-то": Джастин и Хейли Бибер объявили, что ждут первенца

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Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Американская модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер станут родителями - пара объявила о скором появлении долгожданного первенца. Брак знаменитости заключили в 2018 году, передает NUR.KZ.

Схожие посты появились на страничках Биберов в соцсетях. Джастин устроил беременной супруге фотосет - она позировала на фоне зеленых склонов в полупрозрачном белом платье с открытыми плечами.

На следующих снимках пара тепло обнималась - Хейли и Джастин сомкнули руки на округлившемся животе модели.

С долгожданным событием пару в комментариях поздравили знаменитости, среди которых - Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс и Линда Евангелиста.

Стоит отметить, что 30-летний Джастин Бибер и 27-летняя Хейли Бибер в браке уже почти шесть лет. Они были друзьями детства, а в начале 2016 года начали встречаться. Это продлилось недолго, однако два года спустя пара вновь сошлась.

На этот раз отношения закончились свадьбой. 13 сентября 2018 года пара зарегистрировала отношения, и модель взяла фамилию супруга. Венчание влюбленные решили провести через год. На свадьбе присутствовали полторы сотни гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2098022-nakonec-to-dzhastin-i-heyli-biber-obyavili-chto-zhdut-pervenca/

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