Мадина Садвакасова показалась без макияжа и восхитила преображением в героиню Болливуда

Казахстанская певица Мадина Садвакасова сняла свою версию популярного в Сети тренда, в котором девушки делают макияж в стиле героини индийского фильма "Император Ашока", передает NUR.KZ.

Тренд "Мэйкап Ашоки" набирает обороты - девушки в Сети делают тематический макияж и снимают процесс на видео под песню "San Sanana" - саундтрек к индийскому фильму 2001 года "Император Ашока".

Мадина Садвакасова решила не отставать - в Instagram она показала результат кропотливой работы, на которую ушло огромное количество времени.

"Как вам моя версия? Результат 12-часового труда", - подписала ролик 44-летняя певица.

Свое восхищение в комментариях выразили не только поклонники, но и коллеги - Жазира Байрбекова, Наzима и Акерке Буркитбай.

"Мадина, тренд можно закрыть! Какое актерское мастерство", "Отлично, сколько стараний вложено в это видео", "Так необычно", "Без краски ты такая красивая", "Супер", - написали фанаты.

Недавно в Казнете обсудили ролик Мадины Садвакасовой на тему харассмента.