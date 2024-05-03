Мадина Садвакасова показалась без макияжа и восхитила преображением в героиню Болливуда
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Казахстанская певица Мадина Садвакасова сняла свою версию популярного в Сети тренда, в котором девушки делают макияж в стиле героини индийского фильма "Император Ашока", передает NUR.KZ.
Тренд "Мэйкап Ашоки" набирает обороты - девушки в Сети делают тематический макияж и снимают процесс на видео под песню "San Sanana" - саундтрек к индийскому фильму 2001 года "Император Ашока".
Мадина Садвакасова решила не отставать - в Instagram она показала результат кропотливой работы, на которую ушло огромное количество времени.
"Как вам моя версия? Результат 12-часового труда", - подписала ролик 44-летняя певица.
Свое восхищение в комментариях выразили не только поклонники, но и коллеги - Жазира Байрбекова, Наzима и Акерке Буркитбай.
"Мадина, тренд можно закрыть! Какое актерское мастерство", "Отлично, сколько стараний вложено в это видео", "Так необычно", "Без краски ты такая красивая", "Супер", - написали фанаты.
Недавно в Казнете обсудили ролик Мадины Садвакасовой на тему харассмента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095235-madina-sadvakasova-pokazalas-bez-makiyazha-i-voshitila-preobrazheniem-v-geroinyu-bollivuda/