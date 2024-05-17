Мерьем Узерли появилась на гала-вечере в Каннах в платье от казахстанского бренда
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Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли посетила гала-вечер на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет актриса выбрала платье от казахстанского бренда, передает NUR.KZ.
Фотографии с красной дорожки и самого мероприятия появились в Instagram-аккаунте исполнительницы роли Хюррем-султан. На Мерьем было длинное вечернее платье кораллового цвета на блестящих бретельках - работа казахстанских дизайнеров.
"Спасибо, что пригласили меня в качестве специального гостя на гала-вечер "Лучшие дни" Каннского кинофестиваля. Мероприятие транслировалось в 53 странах и было посвящено поддержке расширения прав и возможностей женщин", - рассказала немецко-турецкая актриса.
Поклонники творчества Узерли остались в восторге от ее образа.
"Дорогая Мерьем, ты становишься лучше с каждым днем, в чем твой секрет?", "Такая красивая", "Королева", "От твоей красоты перехватывает дыхание", - написали они в комментариях.
Это не первое мероприятие Мерьем Узерли, которое она посещает в рамках 77-го кинофестиваля в Каннах - ее образ с первого дня также вызвал восхищение в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102087-merem-uzerli-poyavilas-na-gala-vechere-v-kannah-v-plate-ot-kazahstanskogo-brenda/