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"Самая красивая женщина в мире": Мерьем Узерли сразила вечерним образом на Каннском фестивале

Опубликовано:

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли появилась на 77-м кинофестивале в Каннах. Звезда турецкого сериала "Великолепный век" покорила фанатов образом для красной дорожки, передает NUR.KZ.

Образы с Каннского кинофестиваля всегда отличаются особой изысканностью, и Мерьем Узерли была одной из тех, кто блистал на красной дорожке.

Исполнительница роли Хюррем-султан в драме "Великолепный век" стала гостьей первого дня фестиваля - на ней было уникальное длинное платье-мозаика ручной работы от немецкого бренда. Мерьем выложила несколько фотографий и видео, на которых можно рассмотреть полный лук со всех сторон.

"Какая потрясающая ночь открытия!" - подписала публикацию Узерли.

Неземной образ 40-летней звезды собрал море комплиментов на разных языках мира.

"Прекрасная Мерьем", "Красотка", "Настоящая султанша", "Самая красивая женщина в мире", "Ты всегда сияешь", - написали в комментариях.

Недавно Мерьем Узерли показала редкое фото с мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2101139-samaya-krasivaya-zhenshchina-v-mire-merem-uzerli-srazila-vechernim-obrazom-na-kannskom-festivale/

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