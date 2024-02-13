Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Исполнение завораживает": Эмин и Николь Шерзингер перепели хит Элвиса Пресли

Опубликовано:

Эмин Агаларов и Николь Шерзингер
Эмин Агаларов и Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/eminofficial

Азербайджанский певец Эмин Агаларов записал дуэт с экс-солисткой группы "Pussycat Dolls" Николь Шерзингер - они перепели легендарный хит Элвиса Пресли "Love Me Tender", передает NUR.KZ.

Эмин замахнулся на популярный хит Элвиса Пресли 1956 года - "Love Me Tender". Исполнить его азербайджанский певец решил с американской поп-сенсацией Николь Шерзингер. Дуэт вошел в новый альбом артиста "Now or Never".

Сам Агаларов дуэт с Шерзингер прокомментировал так:

"Для меня большая радость записать эту вечную песню с такой невероятной певицей, как Николь Шерзингер. Я надеюсь, вам понравится этот дуэт так же, как и мне", - написал Эмин, опубликовав фотографию с американской звездой.

Дуэт получил высокую оценку - как от поклонников Эмина, так и от его коллег по цеху.

"Wow. Она крутейшая. Поздравляю!" - написала певица Валерия.

"Очень красиво, Эмин!", "Мне очень нравится песня, красивый дуэт, исполнение завораживает", "Ого! Моя любимая Николь", "Очень нежно и трогательно", "Чудесная песня! Прекрасный дуэт!" - гласят комментарии под совместным фото артистов.

Накануне 45-летняя Шерзингер восхитила поклонников фигурой в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2060697-ispolnenie-zavorazhivaet-emin-i-nikol-sherzinger-perepeli-hit-elvisa-presli/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.