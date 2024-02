"Исполнение завораживает": Эмин и Николь Шерзингер перепели хит Элвиса Пресли

Азербайджанский певец Эмин Агаларов записал дуэт с экс-солисткой группы "Pussycat Dolls" Николь Шерзингер - они перепели легендарный хит Элвиса Пресли "Love Me Tender", передает NUR.KZ.

Эмин замахнулся на популярный хит Элвиса Пресли 1956 года - "Love Me Tender". Исполнить его азербайджанский певец решил с американской поп-сенсацией Николь Шерзингер. Дуэт вошел в новый альбом артиста "Now or Never".

Сам Агаларов дуэт с Шерзингер прокомментировал так:

"Для меня большая радость записать эту вечную песню с такой невероятной певицей, как Николь Шерзингер. Я надеюсь, вам понравится этот дуэт так же, как и мне", - написал Эмин, опубликовав фотографию с американской звездой.

Дуэт получил высокую оценку - как от поклонников Эмина, так и от его коллег по цеху.

"Wow. Она крутейшая. Поздравляю!" - написала певица Валерия.

"Очень красиво, Эмин!", "Мне очень нравится песня, красивый дуэт, исполнение завораживает", "Ого! Моя любимая Николь", "Очень нежно и трогательно", "Чудесная песня! Прекрасный дуэт!" - гласят комментарии под совместным фото артистов.

