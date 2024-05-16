"Очаровашка": Лобода покрасовалась в игривом платье

Украинская исполнительница Светлана Лобода побаловала фанатов эффектными личными фото в своем Instagram-аккаунте. Артистка попозировала в черном платье, передает NUR.KZ.

На черно-белых вечерних снимках Лобода позировала на веранде босая - ее лакированные туфли лежали рядом с ней. Исполнительница хита "Молоко" была в черном платье с глубоким декольте и сделала несколько фотографий, игриво глядя в камеру.

"Кто сказал, что ночи для сна?" - многозначительно подписала публикацию Светлана.

Фанатских откликов под серией снимков было великое множество.

"Какая Вы нереально грациозная", "Опасно такой красотке ночью гулять", "Очаровашка", "Без ума от Вашей красоты", "Неотразима", "Космически красива", - подобные комментарии заполонили Instagram-страничку украинской певицы.

Недавно Лободу, поэкспериментировавшую с прической, сравнили с певицей Шер.