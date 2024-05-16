"Очаровашка": Лобода покрасовалась в игривом платье
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Украинская исполнительница Светлана Лобода побаловала фанатов эффектными личными фото в своем Instagram-аккаунте. Артистка попозировала в черном платье, передает NUR.KZ.
На черно-белых вечерних снимках Лобода позировала на веранде босая - ее лакированные туфли лежали рядом с ней. Исполнительница хита "Молоко" была в черном платье с глубоким декольте и сделала несколько фотографий, игриво глядя в камеру.
"Кто сказал, что ночи для сна?" - многозначительно подписала публикацию Светлана.
Фанатских откликов под серией снимков было великое множество.
"Какая Вы нереально грациозная", "Опасно такой красотке ночью гулять", "Очаровашка", "Без ума от Вашей красоты", "Неотразима", "Космически красива", - подобные комментарии заполонили Instagram-страничку украинской певицы.
Недавно Лободу, поэкспериментировавшую с прической, сравнили с певицей Шер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2101601-ocharovashka-loboda-pokrasovalas-v-igrivom-plate/