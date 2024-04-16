"Перебор": Лободу с новым цветом волос сравнили с певицей Шер
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Светлана Лобода предстала перед поклонниками с новым цветом волос. Мнения фанатов по поводу перемен во внешности украинской исполнительницы разделились, передает NUR.KZ.
Новый образ Лободы поклонники увидели на видео, снятом в гримерке певицы. Светлана поправляла руками вьющиеся локоны непривычного для нее черного цвета. Ролик исполнительница хита "Superstar" процитировала цитатой Оскара Уайльда.
"Каждая женщина – бунтарь. Одну такую я знаю точно", – игриво подписала публикацию украинская поп-дива.
Мнения поклонников Лободы о ее преображении были самыми разными.
"Думала, Шер, а оказалось…", "Немного перебор", "Шер украинского разлива", "Пожарище", "Красотка! Не узнать", "Вам вообще не идет черный цвет", "Богиня", "Если сработает система пожаротушения, мы знаем, из-за кого", – написали в комментариях под публикацией.
Недавно Лобода показала фото подросшей дочери.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085860-perebor-lobodu-s-novym-tsvetom-volos-sravnili-s-pevitsey-sher/