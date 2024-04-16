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"Перебор": Лободу с новым цветом волос сравнили с певицей Шер

Опубликовано:

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода предстала перед поклонниками с новым цветом волос. Мнения фанатов по поводу перемен во внешности украинской исполнительницы разделились, передает NUR.KZ.

Новый образ Лободы поклонники увидели на видео, снятом в гримерке певицы. Светлана поправляла руками вьющиеся локоны непривычного для нее черного цвета. Ролик исполнительница хита "Superstar" процитировала цитатой Оскара Уайльда.

"Каждая женщина – бунтарь. Одну такую я знаю точно", – игриво подписала публикацию украинская поп-дива.

Мнения поклонников Лободы о ее преображении были самыми разными.

"Думала, Шер, а оказалось…", "Немного перебор", "Шер украинского разлива", "Пожарище", "Красотка! Не узнать", "Вам вообще не идет черный цвет", "Богиня", "Если сработает система пожаротушения, мы знаем, из-за кого", – написали в комментариях под публикацией.

Недавно Лобода показала фото подросшей дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085860-perebor-lobodu-s-novym-tsvetom-volos-sravnili-s-pevitsey-sher/

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