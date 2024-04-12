"Роскошная": экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию

38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова разместила в соцсети фотографии, которые взволновали ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Татьяна Котова запечатлелась в коротком белом топе с длинными рукавами и нижнем белье, поверх топа она накинула джинсовую куртку. Фанаты оценили ее наряд, и фигуру, и бронзовый загар.

"Дочь моя! С такими фото ты вообще можешь делать все, что угодно", "Ну что за красота", "Потрясающе, дорогая", "Шикарная", "Великолепная", "Ух, какая девушка, ух, какая герцогиня", "Чудесные фото", "Дива", - высказались подписчики.

Ко Дню влюбленных Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию в кружевном боди - фото оценили ее поклонники, назвав "самой шикарной из "ВИА Гры".