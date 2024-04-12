"Роскошная": экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию
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38-летняя российская певица и актриса, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова разместила в соцсети фотографии, которые взволновали ее подписчиков, передает NUR.KZ.
Татьяна Котова запечатлелась в коротком белом топе с длинными рукавами и нижнем белье, поверх топа она накинула джинсовую куртку. Фанаты оценили ее наряд, и фигуру, и бронзовый загар.
"Дочь моя! С такими фото ты вообще можешь делать все, что угодно", "Ну что за красота", "Потрясающе, дорогая", "Шикарная", "Великолепная", "Ух, какая девушка, ух, какая герцогиня", "Чудесные фото", "Дива", - высказались подписчики.
Ко Дню влюбленных Татьяна Котова устроила чувственную фотосессию в кружевном боди - фото оценили ее поклонники, назвав "самой шикарной из "ВИА Гры".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083688-roskoshnaya-eks-solistka-via-gry-tatyana-kotova-ustroila-chuvstvennuyu-fotosessiyu/