"Рады видеть твое красивое лицо": улетевший в Китай Димаш Кудайберген показал новую фотосессию

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген провел новую фотосессию в элегантном костюме и опубликовал серию снимков в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Артист недавно прилетел в Китай - об этом он также сообщил в соцсети, опубликовав фотографию с поклонниками.

"Фото из зала ожидания с любимыми людьми. Спасибо, Шанхай! Ну а мы летим в Пекин", - подписал публикацию Кудайберген.

Там Димаш успел провести фотосессию - певец запечатлелся в двубортном костюме и выложил снимки с обращением к поклонникам.

"Как у вас дела?" - поинтересовался казахстанский артист.

Преданные фанаты были только рады вступить в диалог с кумиром.

"Все прекрасно. Во время каждой поездки в Китай вы дарите нам новую фотосессию. Этот раз не стал исключением", "Спасибо, что выложил! Эти фотографии очень впечатляют", "Привет, Димаш! Рады видеть твое красивое лицо", "Мне очень нравятся китайские фотосессии, все очень стильно и красиво", - написали они в комментариях.

Недавно артист отыграл концерт в Венгрии - на шоу собрались поклонники из 77 стран мира.