"Симпатичный дедушка": "постаревший" Али Окапов развеселил Казнет (видео)

32-летний казахстанский певец Али Окапов показал себя "постаревшего" и развеселил своих подписчиков в Instagram, которые тут же отреагировали на его перевоплощение, передает NUR.KZ.

Шуточный ролик появился на страничках Али Окапова и его супруги Акерке Буркитбай. С помощью специальных фильтров Али значительно "постарел". Похоже, что видео изрядно повеселило самого Али, фанаты тоже оценили перевоплощение.

"Ты будешь симпатичным дедушкой", - одна из первых прокомментировала ролик Акерке.

"Дай Бог тебе такой красивой старости, долгих тебе лет жизни", "Так сильно на отца похож", "Копия папы", "Как он так бровями?", "Ричард Гир", - отреагировали подписчики.

Недавно Али Окапов и Роза Рымбаева выступили в Пекине. На сцене Али появился в образе пилота.