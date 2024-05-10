"Роскошь": Анна Заворотнюк появилась в оригинальном слитном купальнике

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк показалась в купальнике. Анна разместила волнующие кадры в своем Instagram и похвасталась фигурой, передает NUR.KZ.

"Когда фото стоили того, чтобы их подождать. Какая самая?" - спросила свою аудиторию Анна.

Однако подписчики не смогли определиться с выбором, отметив, что на всех кадрах девушка вышла отлично. Они отметили ее фигуру и оригинальный слитный купальник. Ее пляжный "лук" дополнили чокер и черные солнцезащитные очки.

"Уважаемая Анна, что это за жара?", "Великолепная", "Шикарная", "Какая красивая и нереальная", "Роскошь", "Богиня", "Вы прекрасны", "Круто снято", "Мне нравится твой блог", - не поскупились на лестные отзывы пользователи соцсети.

Ранее Анна Заворотнюк впечатлила завораживающими кадрами.