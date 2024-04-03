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"Там, где небо касается моря": Анна Заворотнюк впечатлила завораживающими кадрами

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Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк показала впечатляющие кадры в соцсети. Девушка запечатлелась в красивой локации в пляжном ансамбле, передает NUR.KZ.

"Встретимся там, где небо касается моря", - подписала Анна яркие кадры.

Ее пляжный ансамбль с акцентом на тонкую талию оценили фанаты. Они отметили и ее "лук", и красивую фигуру.

Анастасия дополнила образ соломенной шляпкой и сумочкой, а также черными солнцезащитными очками.

Впечатлил поклонников дочери Заворотнюк и живописный пейзаж, на фоне которого она и позировала на камеру.

"Роскошь", "Красотка", "Как тебе идет Дубай", "Какой восхитительный вид открывается из этого места", "Какая же вы красотка, а где это?", "Шикарная", - отметили пользователи соцсети.

Мы также писали, что Анна Заворотнюк показала кадры с празднования дня рождения - девушке исполнилось 28 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078345-tam-gde-nebo-kasaetsya-morya-anna-zavorotnyuk-vpechatlila-zavorazhivayuschimi-kadrami/

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