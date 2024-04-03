"Там, где небо касается моря": Анна Заворотнюк впечатлила завораживающими кадрами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк показала впечатляющие кадры в соцсети. Девушка запечатлелась в красивой локации в пляжном ансамбле, передает NUR.KZ.

"Встретимся там, где небо касается моря", - подписала Анна яркие кадры.

Ее пляжный ансамбль с акцентом на тонкую талию оценили фанаты. Они отметили и ее "лук", и красивую фигуру.

Анастасия дополнила образ соломенной шляпкой и сумочкой, а также черными солнцезащитными очками.

Впечатлил поклонников дочери Заворотнюк и живописный пейзаж, на фоне которого она и позировала на камеру.

"Роскошь", "Красотка", "Как тебе идет Дубай", "Какой восхитительный вид открывается из этого места", "Какая же вы красотка, а где это?", "Шикарная", - отметили пользователи соцсети.

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