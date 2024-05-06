"Откуда талия взялась?": отдыхающую на Мальдивах Волочкову заподозрили в фотошопе

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь улетела на Мальдивы, откуда теперь делится пляжными фото в Instagram. Снимки 48-летней артистки обсудили фанаты и хейтеры, передает NUR.KZ.

"Доброе мальдивское утро! Желаю всем прекрасной недели. А я греюсь тут на солнышке", - подписала Волочкова снимок в ярком купальнике. На фото балерина нежится на солнце лежа на песке.

"Откуда у Анастасии талия взялась?!", "Слишком много фотошопа! Но вынуждена отметить, наконец-то приличный купальник!", "Красиво получилось", "Извините, шпагат был уже?", "Это не отдых! Это нехилая такая работа бесконечно изображать блаженство и негу", "Хорошо плечи заузили, бедра расширили", "Завидуем, рыдаем", "Никого не слушай, живи своей жизнью", - разделились во мнениях подписчики.

Недавно Волочкова объяснила, кому адресовала гневный пост, который наутро был удален.