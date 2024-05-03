"Не забираю слова обратно": Волочкова объяснила, кому адресовала гневный пост, который был удален

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему был удален ее предыдущий гневный пост в соцсети, который она, как пояснила, адресовала хейтерам, передает NUR.KZ.

Накануне балерина написала гневный пост в соцсети, отмечает портал 7дней.ru. Волочкова заявила, что ее критикуют, поскольку просто-напросто завидуют, ведь отдых на Мальдивах не каждый может себе позволить.

"Завидуйте молча! Не можете взять билет сюда? И не сможете! Миллион рублей один. А нас тут трое", - заявила Анастасия.

Реакция подписчиков была моментальной. Они оставили свои возмущенные комментарии под постом.

Позже пост артистки был удален. Волочкова решила объясниться.

"Дорогие друзья. Моя команда удалила текст под моим постом, в котором я позволила себе резкие высказывания в адрес злых и бестактных людей. Я не забираю свои слова обратно.

Но они были адресованы исключительно таковым. Тем, кто бесцеремонно берет на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку, не зная его лично.

Каждый из нас может иногда эмоционально сорвавшись, выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец. И ведь те писаки - это люди, которые мне неизвестны. Но берущие на себя право меня судить и учить жить", - заявила она.

Волочкова добавила, что у нее много добрых поклонников.

"Я ими очень дорожу и люблю. И приглашаю на мои выступления абсолютно бесплатно. За что мои зрители мне очень благодарны, с трепетом борясь за каждый пригласительный. Мои шоу всегда проходят при переаншлагах.

Если бы мое творчество было неинтересно, то не приходили бы. Ни разу я никому не отказала в автографе и возможности сфотографироваться. Я согрета любовью и теплом любящих меня людей. Это очень светлая энергия. Спасибо вам за нее, дорогие мои поклонники", - заключила она.

"Поздно. Интернет все помнит. Удаляй - не удаляй, а скрины уже по Сети гуляют", "Анастасия, вчерашний пост никогда бы не написал счастливый, успешный и любимый человек", "Шикарная женщина, а гадости из зависти пишут", "А где фото в водолазке?", "Вы такой лучистый человечек, зачем вам читать такие огромные порции негатива?" - отреагировали подписчики на заявление Волочковой.