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Модель Ажар Кунболат в корейском национальном костюме привела в восторг Казнет

Опубликовано:

Ажар Кунболат
Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга актера Данияр Алшинова, примерила национальную корейскую одежду и восхитила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Ажар примерила ханбок - традиционный корейский костюм, который оказался ей к лицу.

В карусели модель выложила ряд красочных фото из Кореи. Фанаты отметили, что и сама модель, и локации, где были сняты памятные фотографии, очень красивы.

"Как удается людям так красиво выходить на фотографиях", "Такая милашка", "Когда и мне достанется такая же красавица в жены", "Это просто топ", "Какая же красота", - отреагировали подписчики на увиденное.

Ранее Ажар Кунболат восхитила необычными кадрами из библиотеки в Сеуле - модель посетила знаменитую библиотеку Starfield Library, масштабы которой захватывают дух.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095976-model-azhar-kunbolat-v-koreyskom-nacionalnom-kostyume-privela-v-vostorg-kaznet/

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