Модель Ажар Кунболат в корейском национальном костюме привела в восторг Казнет

Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга актера Данияр Алшинова, примерила национальную корейскую одежду и восхитила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Ажар примерила ханбок - традиционный корейский костюм, который оказался ей к лицу.

В карусели модель выложила ряд красочных фото из Кореи. Фанаты отметили, что и сама модель, и локации, где были сняты памятные фотографии, очень красивы.

"Как удается людям так красиво выходить на фотографиях", "Такая милашка", "Когда и мне достанется такая же красавица в жены", "Это просто топ", "Какая же красота", - отреагировали подписчики на увиденное.

Ранее Ажар Кунболат восхитила необычными кадрами из библиотеки в Сеуле - модель посетила знаменитую библиотеку Starfield Library, масштабы которой захватывают дух.