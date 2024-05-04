"Просто бомба": 20-летняя возлюбленная Тимати позагорала топлес на Мальдивах
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Модель Валентина Иванова, девушка рэпера Тимати, показала фигуру в бикини, снявшись на отдыхе в бассейна. Подписчики обсудили пляжные фото 20-летней красавицы, передает NUR.KZ.
Валентина показала кадры с отдыха, девушка понежилась на солнце в бикини. На последнем фото в карусели можно увидеть, что она загорает топлес.
"Почему все девушки Тимати голые?", "Да ладно вам, если бы у меня было такое тело и каждый день Мальдивы, я бы тоже полуголые фото кидала", "Я все время думаю, Ирина Шейк в кадре". "Идеальная", "Мотивация для спортзала", "Шикарная", "Тело просто бомба", - пишут комментарии под публикацией пользователи соцсети.
Не так давно Валентина Иванова появилась в платье с глубоким декольте и вызвала бурную реакцию в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095880-prosto-bomba-20-letnyaya-vozlyublennaya-timati-pozagorala-toples-na-maldivah/