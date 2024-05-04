"Просто бомба": 20-летняя возлюбленная Тимати позагорала топлес на Мальдивах

Модель Валентина Иванова, девушка рэпера Тимати, показала фигуру в бикини, снявшись на отдыхе в бассейна. Подписчики обсудили пляжные фото 20-летней красавицы, передает NUR.KZ.

Валентина показала кадры с отдыха, девушка понежилась на солнце в бикини. На последнем фото в карусели можно увидеть, что она загорает топлес.

"Почему все девушки Тимати голые?", "Да ладно вам, если бы у меня было такое тело и каждый день Мальдивы, я бы тоже полуголые фото кидала", "Я все время думаю, Ирина Шейк в кадре". "Идеальная", "Мотивация для спортзала", "Шикарная", "Тело просто бомба", - пишут комментарии под публикацией пользователи соцсети.

Не так давно Валентина Иванова появилась в платье с глубоким декольте и вызвала бурную реакцию в Сети.