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"Просто бомба": 20-летняя возлюбленная Тимати позагорала топлес на Мальдивах

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Модель Валентина Иванова, девушка рэпера Тимати, показала фигуру в бикини, снявшись на отдыхе в бассейна. Подписчики обсудили пляжные фото 20-летней красавицы, передает NUR.KZ.

Валентина показала кадры с отдыха, девушка понежилась на солнце в бикини. На последнем фото в карусели можно увидеть, что она загорает топлес.

"Почему все девушки Тимати голые?", "Да ладно вам, если бы у меня было такое тело и каждый день Мальдивы, я бы тоже полуголые фото кидала", "Я все время думаю, Ирина Шейк в кадре". "Идеальная", "Мотивация для спортзала", "Шикарная", "Тело просто бомба", - пишут комментарии под публикацией пользователи соцсети.

Не так давно Валентина Иванова появилась в платье с глубоким декольте и вызвала бурную реакцию в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095880-prosto-bomba-20-letnyaya-vozlyublennaya-timati-pozagorala-toples-na-maldivah/

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