"Она пришла в этот мир сиять": Ханде Эрчел восхитила снимками в белье

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел опубликовала свежие фотографии в Instagram, на которых продемонстрировала точеную фигуру в бюстгальтере, передает NUR.KZ.

Яркие фотографии Ханде покорили фанатов ее творчества – турецкая актриса предстала в наряде в кремовом и светло-голубом оттенках. Эрчел позировала на диване в джинсах и расстегнутой рубашке оверсайз, под которой был однотонный бюстгальтер.

"Просто Ханде, что еще", - игриво подписала публикацию звезда турецких сериалов.

Публикация собрала почти миллион "лайков". Восторженные поклонники расхвалили образ актрисы в комментариях.

"Лайк, если согласны, что она – самая красивая женщина в мире", "Потрясающе", "Она пришла в этот мир сиять, моя уникальная королева", "Нам больше никто не нужен… Моя королева, мое все", "Мисс, почему Вы так прекрасны?", "Любовь всей моей жизни", "Она – королева", - отметили фанаты.

Недавно Ханде Эрчел в коротком топе эффектно попозировала в Японии.