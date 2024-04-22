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"Она пришла в этот мир сиять": Ханде Эрчел восхитила снимками в белье

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел опубликовала свежие фотографии в Instagram, на которых продемонстрировала точеную фигуру в бюстгальтере, передает NUR.KZ.

Яркие фотографии Ханде покорили фанатов ее творчества – турецкая актриса предстала в наряде в кремовом и светло-голубом оттенках. Эрчел позировала на диване в джинсах и расстегнутой рубашке оверсайз, под которой был однотонный бюстгальтер.

"Просто Ханде, что еще", - игриво подписала публикацию звезда турецких сериалов.

Публикация собрала почти миллион "лайков". Восторженные поклонники расхвалили образ актрисы в комментариях.

"Лайк, если согласны, что она – самая красивая женщина в мире", "Потрясающе", "Она пришла в этот мир сиять, моя уникальная королева", "Нам больше никто не нужен… Моя королева, мое все", "Мисс, почему Вы так прекрасны?", "Любовь всей моей жизни", "Она – королева", - отметили фанаты.

Недавно Ханде Эрчел в коротком топе эффектно попозировала в Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2088662-ona-prishla-v-etot-mir-siyat-hande-erchel-voshitila-snimkami-v-bele/

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