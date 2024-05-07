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Кара Делевинь снялась топлес для рекламы британского бренда

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Кара Делевинь
Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne

Супермодель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для британского бренда Stella McCartney. Фото размещено как в Instagram-аккаунте модели, так и на сайте компании, передает NUR.KZ.

31-летняя супермодель Кара Делевинь снялась в рекламной кампании бренда с культовой сумкой Falabella, которая, как известно, изготавливается без использования продуктов животного происхождения.

На фото Делевинь снялась топлес, стоя у большой копии сумочки. При этом обнаженную грудь она прикрыла лишь согнутой в локте рукой, держа ручку изделия в виде цепи.

На другой фотографии она также снялась без белья, спрятавшись за изделием.

Отметим, что у Делевинь в Instagram насчитывается порядка 41 миллиона поклонников, которые пристально следят за ее жизнью и осыпают ее "лайками" и комплиментами. Подписчики Кары поспешили и в этот раз прокомментировать столь откровенную фотосессию супермодели.

"Богиня Кара", "Это наш ангел", "Как всегда красиво", "Икона", "Нам нужно видеть больше такого! Браво", - отмечается в комментариях под постом.

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь. У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".

Напомним, в марте сообщалось, что в США почти дотла сгорел роскошный особняк Кары Делевинь за 7 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095757-kara-delevin-snyalas-toples-dlya-reklamy-britanskogo-brenda/

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