Кара Делевинь снялась топлес для рекламы британского бренда

Супермодель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для британского бренда Stella McCartney. Фото размещено как в Instagram-аккаунте модели, так и на сайте компании, передает NUR.KZ.

31-летняя супермодель Кара Делевинь снялась в рекламной кампании бренда с культовой сумкой Falabella, которая, как известно, изготавливается без использования продуктов животного происхождения.

На фото Делевинь снялась топлес, стоя у большой копии сумочки. При этом обнаженную грудь она прикрыла лишь согнутой в локте рукой, держа ручку изделия в виде цепи.

На другой фотографии она также снялась без белья, спрятавшись за изделием.

Отметим, что у Делевинь в Instagram насчитывается порядка 41 миллиона поклонников, которые пристально следят за ее жизнью и осыпают ее "лайками" и комплиментами. Подписчики Кары поспешили и в этот раз прокомментировать столь откровенную фотосессию супермодели.

"Богиня Кара", "Это наш ангел", "Как всегда красиво", "Икона", "Нам нужно видеть больше такого! Браво", - отмечается в комментариях под постом.

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь. У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ - "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".

Напомним, в марте сообщалось, что в США почти дотла сгорел роскошный особняк Кары Делевинь за 7 млн долларов.