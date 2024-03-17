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В США почти дотла сгорел роскошный особняк Кары Делевинь за 7 млн долларов

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Кара Делевинь
Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne

В Калифорнии, США, почти дотла сгорел особняк британской модели и актрисы Кары Делевинь. В момент происшествия она находилась в Лондоне, где выступала в театральной постановке.

Особняк британской модели и актрисы Кары Делевинь в Калифорнии сгорел практически дотла. По информации пожарной службы Лос-Анджелеса, воспламенение началось рано утром в пятницу, огонь распространился на заднюю часть дома, обвалилась крыша, передает People.

Один человек, находившийся в этот момент в особняке, незначительно пострадал. Также пожарным удалось вынести из дома двух котов модели. Самой Делевинь в момент происшествия дома не было – она выступала в театре в Лондоне.

Как уточняет портал PageSix, стоимость особняка оценивается в 7 млн долларов.

Сама артистка в соцсетях поблагодарила пожарных за помощь. В Instagram она опубликовала фото своих питомцев, спасенных от огня.

Питомцы Кары Делевинь
Питомцы Кары Делевинь. Скриншот: instagram.com/caradelevingne

По информации на сайте IMDb, Кара Джослин Делевинь родилась 12 августа 1992 года в Лондоне в семье Пандоры Энн Стивенс и Чарльза Хамара Делевинь. У ее родителей аристократическое происхождение: оба являются выходцами из известных семей, среди ее предков были виконты, баронеты, мэры и лорды-мэры Лондона.

Начала карьеру модели в юном возрасте, затем начала сниматься в кино. Среди ее работ – "Отряд самоубийц", "Бумажные города", "Валериан и город тысячи планет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2069643-v-ssha-pochti-dotla-sgorel-roskoshnyy-osobnyak-kary-delevin-za-7-mln-dollarov/

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