"Спасибо за любовь": Балжан Бидаш очаровала концертным нарядом с открытыми плечами
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Казахстанская певица Балжан Бидаш сразила поклонников стильным концертным луком - наряд с открытыми плечами собрал позитивные отклики в Казнете, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Qateligimsiń" выступила с музыкальной программой перед большой публикой.
Серию фотографий в эффектном концертном костюме Балжан опубликовала в Instagram. На снимках можно увидеть ее как на сцене, так и за кулисами. Блестящий ансамбль - кофточка и широкие брюки - привлек внимание поклонников, которые усеяли бывшую солистку группы "КешYOU" комплиментами.
"Спасибо за любовь", - подписала публикацию артистка.
"Красотка", "Не торопитесь замуж, пока походите свободной", "Вот так ты должна сиять, девочка", "Прежняя Балжан наконец вернулась! Идеально", "Красивая куколка", "Люблю Вас", "Только вперед", - пожелали восхищенные поклонники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2094905-spasibo-za-lyubov-balzhan-bidash-ocharovala-koncertnym-naryadom-s-otkrytymi-plechami/