"Спасибо за любовь": Балжан Бидаш очаровала концертным нарядом с открытыми плечами

Казахстанская певица Балжан Бидаш сразила поклонников стильным концертным луком - наряд с открытыми плечами собрал позитивные отклики в Казнете, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Qateligimsiń" выступила с музыкальной программой перед большой публикой.

Серию фотографий в эффектном концертном костюме Балжан опубликовала в Instagram. На снимках можно увидеть ее как на сцене, так и за кулисами. Блестящий ансамбль - кофточка и широкие брюки - привлек внимание поклонников, которые усеяли бывшую солистку группы "КешYOU" комплиментами.

"Спасибо за любовь", - подписала публикацию артистка.

"Красотка", "Не торопитесь замуж, пока походите свободной", "Вот так ты должна сиять, девочка", "Прежняя Балжан наконец вернулась! Идеально", "Красивая куколка", "Люблю Вас", "Только вперед", - пожелали восхищенные поклонники.