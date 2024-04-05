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"Будто конкретному человеку посвящено": Балжан Бидаш сразила образами из нового клипа

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш накануне представила клип на свою новую песню "Qateligimsiń". Исполнительница показала несколько образов из видео, передает NUR.KZ.

Долгожданная премьера новой музыки от Балжан Бидаш состоялась 4 апреля - артистка представила песню "Qateligimsiń" и клип на нее.

Текст песни повествует о возвращении к жизни после расставания. В клипе Бидаш сменила несколько нарядов. Певица показала фотосессию в одном из них - поверх короткого зеленого топа Балжан надела черную кожаную куртку, а на пышных локонах была кепка в тон.

Также Балжан показала бэкстейдж со съемок видео и рассказала небольшую предысторию.

"Вообще мы не думали, что будем снимать mood-видео на эту песню, но у видеографа и стилиста разыгралась фантазия. Здесь пока не полный образ, оцените то, как все начиналось", - обратилась к фанатам исполнительница.

В комментариях поклонники творчества Балжан отметили, что давно ждали от нее новой музыки.

"Кажется, будто конкретному человеку посвящено", "Балжан молодец, вовремя ушла. У каждого человека должна быть возможность заниматься любимым делом", "Бегу смотреть! Поздравляю, дорогая, как всегда прекрасна", "Это хит", "Этим голосом можно наделать шума в мире", - отметили в комментариях.

Отрывок на песню Балжан публиковала на прошлой неделе, и уже тогда его активно обсудили в Казнете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2079596-budto-konkretnomu-cheloveku-posvyascheno-balzhan-bidash-srazila-obrazami-iz-novogo-klipa/

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