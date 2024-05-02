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"Великолепная женщина": Сальма Хайек появилась на обложке Vogue Arabia

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Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Голливудская дива Сальма Хайек появилась на обложке майского номера Vogue Arabia. Фанаты оценили образы 57-летней мексикано-американской актрисы, которые она примерила для глянца, передает NUR.KZ.

Несколько образов и все неповторимые - Сальма Хайек по-прежнему остается одной из самых красивых актрис современности. Камера любит голливудскую диву, а всех фото она просто невероятная, неустанно повторяют ее фолловеры.

Новую фотосессию для Vogue Arabia поклонники звезды фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета", "Фрида" оценили очень высоко.

"Теперь это моя любимая фотосессия", "Самая горячая и очень красивая Сальма Хайек", "Королева", "Самое прекраснейшее в тебе - твои карие глаза", "Великолепная женщина", - отметили ее фанаты, увидев фото Сальмы.

Напомним, 57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в шелковом платье с декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2094650-velikolepnaya-zhenshchina-salma-hayek-poyavilas-na-oblozhke-vogue-arabia/

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