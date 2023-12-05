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"Никогда не стареет": 57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в шелковом платье с декольте

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Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

57-летняя голливудская дива Сальма Хайек появилась на гала-концерте в Музее киноакадемии в нежном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Третий ежегодный гала-концерт в Музее американской киноакадемии в Лос-Анджелесе собрал именитых звезд кино.

Среди них была и Сальма Хайек, которая очаровала публику своим появлением. Для выхода в свет голливудская дива выбрала платье цвета шампань.

Наряд прекрасно подчеркнул ее безупречную фигуру и пышную грудь, что не могли не оценить фанаты в соцсети. Они осыпали свою любимицу комплиментами.

"О боже, как ты сияешь в этом платье", "Она всегда прекрасна", "Черт возьми, девочка, ты никогда не стареешь, такая красивая", "Как будто она даже не настоящая! Человеческий мозг не может понять, почему она такая красивая, почти ангельская", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049154-nikogda-ne-stareet-57-letnyaya-salma-hayek-vyshla-v-svet-v-shelkovom-plate-s-dekolte/

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