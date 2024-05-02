Преобразившуюся Динару Бактыбаеву сравнили с голливудской дивой Евой Грин

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильмах "Кудалар", "Черный, черный человек", показала свое преображение и вызвала восхищение поклонников, передает NUR.KZ.

Динара показала весеннее преображение в своем Instagram.

"Та-дам! Моя новая стрижка - каскад. Как вам? Впервые меня так быстро постригли! Обычно это 2,5 часа, так как у меня очень густые и местами волнистые волосы, но на этот раз за один час управились! Я в шоке", - рассказала актриса.

"И как было - огонь, и как стало - огонь", "Очень круто, как красиво", "Результат шикарный, представляю эту легкость", "Вы похожи на Еву Грин", "Вам очень идет", "Великолепно", - отреагировали фолловеры в комментариях.

Ранее Динара Бактыбаева показала, какой была в 17 лет.