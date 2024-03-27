"Ни о чем не жалею": Динара Бактыбаева показала, какой была в 17 лет

30-летняя казахстанская актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Черный, черный человек", "Кудалар", "Каникулы off-line 2", показала, как выглядела в 17 лет, передает NUR.KZ.

Динара Бактыбаева окунулась в ностальгию и показала, как выглядела в юности. Архивные кадры она опубликовала в ленте.

"Юная 17-летняя я радуюсь сюрпризу от своих подруг в свой день рождения. И если б маленькой мне тогда рассказали, какой будет ее жизнь последующие 13 лет, она бы не поверила.

Я из категории людей, которые никогда ни о чем не жалеют и никогда не терпят жалости к себе. Благодаря этому качеству я там, где я есть", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Актриса отметила, что готова покорять новые вершины.

"Сейчас мне 30 лет и, вправду, этот период от юности до зрелости пролетает вмиг. Я горда и довольна собой за каждый свой шаг и поступок, за свои ошибки, за свои победы. А то ли еще будет?" - заявила она.

Недавно Динара Бактыбаева, мама двоих детей, похвасталась фигурой в нежном атласном платье на бретелях.