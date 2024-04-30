"Волосы свои?": новый образ Куралай Анарбековой обсудили в Казнете

Казахстанская актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова похвасталась роскошной шевелюрой в бэкстейдже с фотосессии - видео она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда и продюсер франшизы "Брат или брак" выложила новое видео, снятое за кулисами фотосессии. На кадрах Куралай в нежном платье меняет позы, пока ее фотографируют. Длинные прямые волосы актрисы эффектно развеваются на ветру.

"Не зря говорят, что красота лошади в ее гриве, а красота девушки – в ее волосах. Ухаживать за волосами и отращивать их – это женское искусство", - подписала публикацию Анарбекова.

Подписчицы и подписчики блога Куралай восхитились ее образом.

"Волосы свои? Как они так быстро отросли? Для меня это мечта", "Какая Вы красавица", "Красивые густые волосы у девушек роскошны", "Вы замужем?", "Вот это доброе утро! Зарядила красотой", - отметили фанаты в комментариях.

Недавно Анарбекова пооткровенничала на тему замужества.