"Куколка": Айсауле Бакытбек в весеннем образе вдохновила пользователей соцсети

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек показала весенний образ, который пришелся по душе ее подписчикам. Ролик с преображением она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Айсауле провела традиционную рубрику, где повторяет образы с подиума. На этот раз она выбрала весенний и свежий образ - пиджак и пышную мини-юбку. Балетки, желтые носочки, повязка на голову и сережки дополнили аутфит.

Подписчики Айсауле заметили, что молодой маме к лицу этот образ.

"Куколка. Айсауле очень естественная, открытая, такая милая", "Что бы ни показала, все тебе идет", "Такая приятная девушка", "Когда человек сам по себе очень интересный, то любой образ будет смотреться великолепно. и это про вас", "Шикарно", - высказались пользователи соцсети.