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Хип-хоп "Камажай": Say Mo представила отрывок новой версии казахской народной песни

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Say Mo представила новый творческий эксперимент - она переделала казахскую народную песню "Камажай" в хип-хоп стиле. Отрывок трека исполнительница представила в Instagram, передает NUR.KZ.

Короткое видео под новую версию любимой в народе песни Say Mo сняла прямо в студии звукозаписи. Под современными битами и уверенной читкой хип-хоп исполнительницы можно услышать знакомые мотивы "Камажай", после чего звучит припев.

Опубликовав текст новых хип-хоп куплетов на казахском языке, артистка спросила мнения поклонников.

"Как вам? Выпускаем?" - гласит подпись к публикации. Фанаты остались в абсолютном восторге.

"Мо, можно целый альбом из ремейков, пожалуйста?", "Жаным, шикарно", "Огонь же", - десятки подобных откликов пользователи Сети оставили в комментариях под видео.

Накануне Say Mo выложила редкое видео со своей мамой - они вместе покатались на лошадях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2090441-hip-hop-kamazhay-say-mo-predstavila-otryvok-novoy-versii-kazahskoy-narodnoy-pesni/

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