Хип-хоп "Камажай": Say Mo представила отрывок новой версии казахской народной песни

Say Mo представила новый творческий эксперимент - она переделала казахскую народную песню "Камажай" в хип-хоп стиле. Отрывок трека исполнительница представила в Instagram, передает NUR.KZ.

Короткое видео под новую версию любимой в народе песни Say Mo сняла прямо в студии звукозаписи. Под современными битами и уверенной читкой хип-хоп исполнительницы можно услышать знакомые мотивы "Камажай", после чего звучит припев.

Опубликовав текст новых хип-хоп куплетов на казахском языке, артистка спросила мнения поклонников.

"Как вам? Выпускаем?" - гласит подпись к публикации. Фанаты остались в абсолютном восторге.

"Мо, можно целый альбом из ремейков, пожалуйста?", "Жаным, шикарно", "Огонь же", - десятки подобных откликов пользователи Сети оставили в комментариях под видео.

Накануне Say Mo выложила редкое видео со своей мамой - они вместе покатались на лошадях.