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"Природная красота": Акерке Буркитбай очаровала необычным нарядом в национальном стиле

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Участница группы "Assyl", кобызистка Акерке Буркитбай показалась в эффектном платье в казахском национальном стиле и собрала комплименты восхищенных фанатов, передает NUR.KZ.

В новом видео в соцсети Акерке продемонстрировала свой необычный наряд - лиловое платье с позолоченными орнаментами на груди и огромными пышными рукавами, благодаря которым каждое движение артистки создавало невероятный эффект.

Завершил образ головной убор в национальном стиле, подобранный в тон к орнаментам на платье. Получился стильный и эффектный сценический образ.

Аутфит собрал восторженные отклики от поклонников и коллег по цеху, среди которых - супруг Акерке Али Окапов и исполнительница Жаркынай Ханайым.

"Естественная красота - наша западная Акерке", "Очень красиво! Вы вообще очень красиво и стильно выглядите всегда", "Казахская девушка, в которой идеально сочетаются ум и красота", - написали восхищенные фолловеры.

Недавно Акерке Буркитбай впечатлила новой фотосессией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093378-prirodnaya-krasota-akerke-burkitbay-ocharovala-neobychnym-naryadom-v-nacionalnom-stile/

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