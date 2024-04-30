"Природная красота": Акерке Буркитбай очаровала необычным нарядом в национальном стиле

Участница группы "Assyl", кобызистка Акерке Буркитбай показалась в эффектном платье в казахском национальном стиле и собрала комплименты восхищенных фанатов, передает NUR.KZ.

В новом видео в соцсети Акерке продемонстрировала свой необычный наряд - лиловое платье с позолоченными орнаментами на груди и огромными пышными рукавами, благодаря которым каждое движение артистки создавало невероятный эффект.

Завершил образ головной убор в национальном стиле, подобранный в тон к орнаментам на платье. Получился стильный и эффектный сценический образ.

Аутфит собрал восторженные отклики от поклонников и коллег по цеху, среди которых - супруг Акерке Али Окапов и исполнительница Жаркынай Ханайым.

"Естественная красота - наша западная Акерке", "Очень красиво! Вы вообще очень красиво и стильно выглядите всегда", "Казахская девушка, в которой идеально сочетаются ум и красота", - написали восхищенные фолловеры.

Недавно Акерке Буркитбай впечатлила новой фотосессией.