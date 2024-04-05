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"Кыз Жибек": Акерке Буркитбай впечатлила новой фотосессией

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Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка Акерке Буркитбай поделилась в своем Instagram-аккаунте результатом новой фотосессии - артистка вызвала восторг своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Чувство. Доверие. Свобода", - лаконично подписала Акерке свои новые фотографии. В локации она указала город Атырау.

В карусели супруга певца Али Окапова представила ряд фото. На некоторых снимках Акерке стоит рядом с черной лошадью, а на одном из фото - сидит верхом. Артистка облачилась в удобный костюм для верховой езды, а волосы заплела в две косы.

"Красавица, будь счастлива, да хранит тебя Бог от сглаза", "Уау", "Чувства, доверие и свобода нужны всем", "Кыз Жибек", "Лара Крофт по-казахски", "Красотка", - написали ей пользователи соцсети, не поскупившись на "красные сердечки" и "огонечки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079326-kyz-zhibek-akerke-burkitbay-vpechatlila-novoy-fotosessiey/

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