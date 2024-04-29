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"Нравится быть Анной апай": Данченко восхитила образом в брючном костюме

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, высказалась о преподавании в университете, а также рассказала, как относится к тому, что ее называют Анна апай, передает NUR.KZ.

Популярная телеведущая, преподающая по совместительству в одном из высших учебных заведений южной столицы, поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта снимками, сделанными в стенах университета.

На Анне был светлый брючный костюм в полоску, из-под которого проглядывался однотонный топ черного цвета.

"Мне нравится быть Анной апай. Думаю, нужно больше внимания уделять преподаванию", - написала под публикацией Данченко.

Подписчики расхвалили ее внешний вид и пожелали новых "титулов".

"Дорогая, желаю найти свое счастье и стать Анной аже", "Анна ханым Вам подходит больше", "Красивая", "Анна апай - топ на все времена", - написали в комментариях.

Недавно Анна Данченко восхитила Казнет образами в национальном стиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093003-nravitsya-byt-annoy-apay-danchenko-voshitila-obrazom-v-bryuchnom-kostyume/

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