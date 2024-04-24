"Настоящая Кыз-Жибек": Салтанат Бакаева в казахском национальном наряде впечатлила Сеть

Отечественная певица и актриса Салтанат Бакаева появилась в казахском национальном наряде и вызвала восторг в соцсети - фанаты отметили, что ей к лицу этот костюм, передает NUR.KZ.

"Если скажу, что символ казахской красоты, то перегну, верно? Стыд какой. Кстати, слово "уят" оказывается применяет и Ксения апай", - написала Салтанат, ссылаясь на пост Собчак о приезде в Астану - там российская журналистка упоминает о таком понятии, как "уят".

"Красиво выглядишь, вам очень идет наряд и головной убор", "Вот этот образ особенно тебе идет", "Чудесно", "Нет, не перегнете палку, вы настоящая красавица", "Ну что за прелесть и Салтанат, и ее наряд", "Великолепное платье и камзол", "Все к лицу", "Настоящая Кыз-Жибек", - высказались восторженные подписчики.