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"Настоящая Кыз-Жибек": Салтанат Бакаева в казахском национальном наряде впечатлила Сеть

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Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Отечественная певица и актриса Салтанат Бакаева появилась в казахском национальном наряде и вызвала восторг в соцсети - фанаты отметили, что ей к лицу этот костюм, передает NUR.KZ.

"Если скажу, что символ казахской красоты, то перегну, верно? Стыд какой. Кстати, слово "уят" оказывается применяет и Ксения апай", - написала Салтанат, ссылаясь на пост Собчак о приезде в Астану - там российская журналистка упоминает о таком понятии, как "уят".

"Красиво выглядишь, вам очень идет наряд и головной убор", "Вот этот образ особенно тебе идет", "Чудесно", "Нет, не перегнете палку, вы настоящая красавица", "Ну что за прелесть и Салтанат, и ее наряд", "Великолепное платье и камзол", "Все к лицу", "Настоящая Кыз-Жибек", - высказались восторженные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090462-nastoyashchaya-kyz-zhibek-saltanat-bakaeva-v-kazahskom-nacionalnom-naryade-vpechatlila-set/

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