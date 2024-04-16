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В стиле "Трансформеров": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отметили 5-летие сына (фото, видео)

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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/burakozcivit

Звезды турецкого сериала "Королек - птичка певчая" отметили 5-летиеи старшего сына Карана в стиле "Трансформеров". Яркие фото и видео с праздника пара опубликовала в соцсети, передает NUR.KZ.

Звездные родители отпраздновали день рождения сына во дворе своего роскошного особняка. Для красочных снимков была установлена фотозона по тематике праздника - день рождения Карана отметили в стиле фантастической ленты "Трансформеры". И Бурак, и Фахрие охотно позировали у фотозоны, они также запечатлелись на фото с двумя сыновьями.

Аниматоры в костюмах роботов развлекали детвору, для маленьких гостей праздника была также установлена надувная горка-батут. Однако на ней с удовольствием попрыгали и взрослые, в том числе и мама именинника.

Увлекательным для малышей стало шоу мыльных пузырей. А главным угощением торжества стал многоярусный торт, украшенный сладкими роботами-трансформерами.

"Моему Карану 5 лет. С днем ​​рождения, мой мужчина", - написал Бурак Озчивит.

В своем блоге Фахрие Эвджен также поздравила первенца.

"Моей любви исполнилось 5 лет!" - отметила счастливая мама.

Подписчики разделили радость кинозвезд и пожелали имениннику долгих лет и счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085455-v-stile-transformerov-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-otmetili-5-letie-syna-foto-video/

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