В стиле "Трансформеров": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отметили 5-летие сына (фото, видео)
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Звезды турецкого сериала "Королек - птичка певчая" отметили 5-летиеи старшего сына Карана в стиле "Трансформеров". Яркие фото и видео с праздника пара опубликовала в соцсети, передает NUR.KZ.
Звездные родители отпраздновали день рождения сына во дворе своего роскошного особняка. Для красочных снимков была установлена фотозона по тематике праздника - день рождения Карана отметили в стиле фантастической ленты "Трансформеры". И Бурак, и Фахрие охотно позировали у фотозоны, они также запечатлелись на фото с двумя сыновьями.
Аниматоры в костюмах роботов развлекали детвору, для маленьких гостей праздника была также установлена надувная горка-батут. Однако на ней с удовольствием попрыгали и взрослые, в том числе и мама именинника.
Увлекательным для малышей стало шоу мыльных пузырей. А главным угощением торжества стал многоярусный торт, украшенный сладкими роботами-трансформерами.
"Моему Карану 5 лет. С днем рождения, мой мужчина", - написал Бурак Озчивит.
В своем блоге Фахрие Эвджен также поздравила первенца.
"Моей любви исполнилось 5 лет!" - отметила счастливая мама.
Подписчики разделили радость кинозвезд и пожелали имениннику долгих лет и счастья.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085455-v-stile-transformerov-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-otmetili-5-letie-syna-foto-video/