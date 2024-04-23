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Мерьем Узерли в обворожительном вечернем наряде вышла в свет в Дубае (видео)

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли посетила гала-ужин в Дубае - популярная актриса предстала в эффектном вечернем платье, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век" стала приглашенным спикером на мероприятии, посвященном расширению прав и возможностей женщин, которое прошло в Дубае. Завершился ивент гала-ужином, на который Мерьем пришла в эффектном платье, инкрустированном камнями. Поверх платья на актрисе была накидка белого цвета.

"Гала-ужин завершил два удивительных дня одного из крупнейших мероприятий по расширению прав и возможностей женщин в мире, которое было более чем вдохновляющим! Так много увлекательных женщин со своими индивидуальными историями и влиянием на окружающих", - подписала публикацию Узерли.

Около месяца назад немецко-турецкая кинозвезда посетила похожее мероприятие в Узбекистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2089463-merem-uzerli-v-obvorozhitelnom-vechernem-naryade-vyshla-v-svet-v-dubae-video/

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