"Символ натуральной красоты": 59-летняя Моника Беллуччи впечатлила чувственными образами

59-летняя всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала фото, которые были сняты для журнала Elle Spain. Фанаты тут же оценили образы кинодивы, передает NUR.KZ.

Кинодива украсила обложку глянца. На фото, которые она представила в карусели, Моника примерила ряд чувственных образов. Один из ее аутфитов для съемки - приталенное черно-белое платье в пол с открытой спиной. Наряд акцентирует внимание на пышной груди актрисы.

"Самая красивая женщина в мире", "Символ натуральной красоты", "Икона", "Всегда интересна", "Прекрасная женщина в черном", "Великолепные ангельские образы, всегда сияет", - пишут пользователи соцсети под фото.

Ранее 59-летняя Моника Беллуччи появилась на публике с известным режиссером Тимом Бертоном, с которым ей приписывают роман.