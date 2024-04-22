Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Символ натуральной красоты": 59-летняя Моника Беллуччи впечатлила чувственными образами

Опубликовано:

Моника Беллуччи
Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

59-летняя всемирно известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала фото, которые были сняты для журнала Elle Spain. Фанаты тут же оценили образы кинодивы, передает NUR.KZ.

Кинодива украсила обложку глянца. На фото, которые она представила в карусели, Моника примерила ряд чувственных образов. Один из ее аутфитов для съемки - приталенное черно-белое платье в пол с открытой спиной. Наряд акцентирует внимание на пышной груди актрисы.

"Самая красивая женщина в мире", "Символ натуральной красоты", "Икона", "Всегда интересна", "Прекрасная женщина в черном", "Великолепные ангельские образы, всегда сияет", - пишут пользователи соцсети под фото.

Ранее 59-летняя Моника Беллуччи появилась на публике с известным режиссером Тимом Бертоном, с которым ей приписывают роман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2088851-simvol-naturalnoy-krasoty-59-letnyaya-monika-belluchchi-vpechatlila-chuvstvennymi-obrazami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.