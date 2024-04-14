Моника Беллуччи появилась на публике с режиссером, с которым ей приписывают роман

Секс-символ мировой киноиндустрии Моника Беллуччи появилась на презентации CinemaCon в Лас-Вегасе с известным режиссером Тимом Бертоном, передает NUR.KZ.

Фотографии с мероприятия 59-летняя итальянская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость выбрала для мероприятия total black образ - черные широкие брюки, черную рубашку и черный плащ.

Поклонники актрисы, для которых каждый выход Моники - повод для радости, засыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что она выглядит прекрасно для своего возраста.

К слову, в СМИ еще с прошлого года циркулируют слухи о том, что между Беллуччи и Тима Бертона связывают любовные отношения. Пара действительно появилась вместе на мероприятии и даже позировала фотографам, но вместе с другими коллегами.

Фотографий только с Моникой и Тимом с CinemaCon нет.

Моника Беллуччи и Тим Бертон с Джеффом Голдштейном и Эндрю Криппсом. Фото : Eric Charbonneau/Getty Images for Warner Bros

В одном из своих интервью летом прошлого года Моника заявила, что любит Бертона, пишет РБК.

"Что я могу сказать... Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю", — сказала актриса.

По данным сайта IMDB, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в итальянской деревне Читта-ди-Кастелло. Она хотела стать юристом, однако, учась в университете, стала подрабатывать моделью, чтобы платить за учебу.

Вскоре подработка переросла в нечто большее - Беллуччи смогла построить успешную карьеру модели.

В 24 года она перебралась в Милан и присоединилась к Elite Model Management. Ее карьера актрисы началась в 1990 году, а спустя два года ей удалось пробиться в Голливуд. Несколько раз Беллуччи номинировали на престижные кинопремии.