Али Окапов в форме пилота и Роза Рымбаева в элегантном платье: артисты выступили в Пекине
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Отечественный певец Али Окапов показал свежие фото с народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой, снятые сразу после концерта, прошедшего в Пекине, передает NUR.KZ.
Ранее Али Окапов рассказывал, зачем улетел с Розой Рымбаевой в Пекин и почему она сменила имидж. Казахстанские звезды должны были принять участие в концерте. Али отметил, что вечер прошел прекрасно.
"Концерт прошел как задумано. Спасибо всем, кто принял участие в его проведении", - отметил Али.
К слову, исполнитель появился в форме пилота, а его мама - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева - в элегантном вечернем платье.
Реакции под фото оставили Акерке Буркитбай, Мадина Садвакасова и другие представители казахстанского шоу-бизнеса. Оценили образы артистов и другие подписчики.
"Форма украшает мужчину", "Али, форма пилота очень идет вам", "Настоящие люди сцены", "Роза Куанышовна, человек-легенда", "Али, вам надо было стать пилотом", "Мама - наша гордость", "Фигура безупречная у Розы Куанышевны", - отметили они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2076450-ali-okapov-v-forme-pilota-i-roza-rymbaeva-v-elegantnom-plate-artisty-vystupili-v-pekine/